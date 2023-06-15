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قناة النهار

الطارف / دخول مدرج لهبوط طائرة مكافحة الحرائق حيز الخدمة

بقلم قناة النهار
الطارف / دخول مدرج لهبوط طائرة مكافحة الحرائق حيز الخدمة
حرائق
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الطارف / دخول مدرج لهبوط طائرة مكافحة الحرائق حيز الخدمة

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