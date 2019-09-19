الطارف..دخول 22 محطة لخدمة الجيل الرابع حيز الخدمة

قامت مصالح المديرية العملية لاتصالات الجزائر بولاية الطارف بوضع حيز الخدمة 22 محطة لخدمة الجيل الرابع، حسب بيان لإتصالات الجزائر.

وتم تسجيل لحد الساعة 13513 مشتركا بذات الخدمة في انتظار تثبيت 24 هوائيا جديدا عبر البلديات المتواجدة على الشريط الحدودي للولاية والمناطق الريفية النائية ذات الطابع الجبلي

ولاقت التكنولوجيا الجديدة للربط بالأنترنيت عبر تقنية الالياف البصرية “FTTH” والموجهة للاستعمال المنزلي والمهني على حد السواء رواجا كبيرا.

كما عرفت برنامجا مركزا للحملات التجارية المباشرة التي خصت حيي 600 مسكن و800 مسكن المتواجدين على مستوى بلدية الشط، حيث تم ربط 130 بيتا بهذه التقنية.

واولت المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالطارف اهتماما كبيرا بعمليات التهيئة التي مست مؤخرا الوكالة التجارية بالقالة

كما تم استحداث فرع تجاري جديد على مستوع دائرة البسباس التي تحصي 72244 مواطنا،سيتمكن مواطنوها من الاستفادة من شتى العروض والخدمات.