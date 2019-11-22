الطارف.. درك القالة يطيح ببارون ويحجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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الطارف.. درك القالة يطيح ببارون ويحجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس
بقلم نويس عبد الجلال

نجحت عناصر الدرك الوطني بالقالة ولاية الطارف، من الإطاحة ببارون مختص في ترويج المخدرات والمهلوسات.

وتمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف البارون المختص في ترويج المهلوسات، وحجز أزيد من ثمانية آلاف و290 قرصا مهلوسا.

كما أنّ العملية النوعية لذات المصالح، أفرزت بحجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة المعدة للترويج، وكذا الإطاحة بالبارون الثلاثيني.

وقد تم خلال العملية استرجاع سيارة سياحية، كانت تستعمل في نقل وترويج المهلوسات بالولاية وخارجها.

الموقوف أُحيل على العدالة وأودع الحبس المؤقت، بتهمة جناية نقل والمتاجرة المهلوسات.


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