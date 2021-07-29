الطارف: درك عين الباردة تنجح في توقيف 4 فتيات محل فرار من مركز حماية الطفولة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الباردة من توقيف 4 فتيات تتراوح اعمارهن ما بين 16 و 18 سنة محل فرار من مركز حماية الطفولة و المراهقة اناث بالذرعان ولاية الطارف.

وقائع القضية جاءت الأسبوع الفارط على الساعة 23:30 ليلا بعد تلقي المعلومة فورها تحركت وحدات الدرك الوطني في عملية البحث عن الفتيات .

أين تم تفعيل عنصر الاستعلامات و تكثيف الأبحاث و وضع خطة أين اسفرت عملية البحث و التفتيش عن مشاهدة أربعة فتيات يتجولن لوحدهن في ساعة متاخرة من الليل بحي عبد الله نساخ بلدية عين الباردة و بعد استفسارهن من عناصر الدرك الوطني اعترفن بفرارهن من مركز حماية الطفولة بقرية عين اعلام بلدية الذرعان ولاية الطارف أين تم اقتيادهن على الفور الى مقر الفرقة للتحقيق.

بعد التعرف عليهن و استكمال التحقيق معهن تم التنسيق مع عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالذرعان لاتمام إجراءات تسليم الفتيات لمدير مركز حماية الطفولة بقرية عين اعلام بلدية الذرعان