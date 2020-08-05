الطارف.. رفع الحجر المنزلي على بلدية “الشط” وتمديده 14 يوما في القالة

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، رفع الحجر المنزلي الجزئي عن بلدية “الشط” وتمديده في بلدية القالة في ولاية الطارف بدءًا من غد الخميس.

وحسب بيان الوزارة في صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فقد تم تمديد الحجر المنزلي الجزئي على بلدية القالة لمدة 14 يوما من الساعة السابعة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وهذا بدءًا من غد الخميس.

فيما تقرر رفع الحجر المنزلي الجزئي على بلدية “الشط” وذلك بعد تحسن الوضعية الوبائية فيها.

وذكرت الوزارة بأنه ينجم عن هذا الحجر المنزلي الجزئي على بلدية القالة، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.