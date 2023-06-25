قناة النهار الطارف : ركود في أسواق بيع المواشي..إقبال محتشم وتباين في مستوى الأسعار بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2023 - 12:50 شارك غرِّد أرسل 99 0 الطارف : ركود في أسواق بيع المواشي..إقبال محتشم وتباين في مستوى الأسعار رابط دائم : https://nhar.tv/hkVm1 اقرأ أيضا بوتين :" لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة" قناة النهار 16 جوان تبسة ..الحاجة مسعودة تستعيد فرحة الذهاب إلى الحج بعد إقصائها قناة النهار 04 جوان شاهد كيف علق جمال بلماضي بتأثر على وفاة المناصر الوفي للخضر "كادي" قناة النهار 17 جوان صريح جدا: بكالوريا 2023.. تباين في آراء التلاميذ حول موضوع الرياضيات قناة النهار 13 جوان والي وهران : تسعيرة توقف السيارات بحظائر الشواطئ محددة بـ 100 دج ولن اقبل بابتزاز ونهب المصطافين قناة النهار 06 جوان ميرفت لبان: عامين وأنا أبكي لم أستطع التأقلم وحب الجزائر لكن الآن العكس أتمنى ما أتركها قناة النهار 21 جوان طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان شـــــاهد..الرئيس تبون يرفع كأس الكاف قناة النهار 11 جوان هند شعواو: عندي طريقة مختلفة عن الآخرين في تعليم الحفظ بأسلوب فكاهي وذكي قناة النهار 14 جوان برج بوعريريج / المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 21 جوان