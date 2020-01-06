الطارف.. سقوط أنبوب قناة صرف صحي يودي بحياة فتاة بشبيطة مختار

لقيت طفلة صغيرة مصرعها، اليوم الإثنين، جرّاء سقوط أنبوب قناة صرف صحي على رأسها ببلدية شبيطة مختار بالطارف.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، لقيت حتفها إثر سقوط الأنبوب على رأسها.

وأوضح ذات المصدر، بأنّ الضحية هي تلميذة في السنة الأولى إبتدائي، لقيت حتفها في عين المكان، بسبب الحادث.

هذا وقد كانت الفتاة جالسة أمام مدخل منزلها، قبل أن يسقط عليها أنبوب قناة الصرف الصحي من أعلى سطح المسكن.

لتُنقل على الفور إلى إستعجالات الذرعان لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ليتم مباشرة فتح تحقيق حول أسباب الحادث من طرف مصالح الامن الحضري الأول.