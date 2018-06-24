الطارف.. سكان سيدي قاسي يغلقون الطريق احتجاجا على السكن الريفي

أقدم عشية اليوم العشرات من سكان قرية سيدي قاسي، التابعة اقليميا لبلدية بن مهيدي على غلق الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة والطارف،

احتجاجا على القائمة الاسمية لمستفيدي السكن الريفي الـ48 التي تم الاعلان عنها أمس،

حيث اتهم السكان المجلس البلدي بتوزيعها على أقاربهم و حرمان مستحقيها من الاستفادة رغم أحقيتهم فيها.

وقد تزامن الاحتجاج مع زيارة والي الطارف التفقدية لمشروع تهيئة الطريق المزدوج،

أين تحاور مع المحتجين ووعدهم بمنح حصة اضافية و دراسة انشغالهم الامر الذي دفع بالسكان إلى اعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.