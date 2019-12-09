الطارف.. سكان قرية داغوسة يحبطون عملية سطو على مركز بريد

أقدم، اليوم الإثنين، ملثمون على عملية سطو على مركز البريد بقرية داغوسة، بلدية البسباس، في ولاية الطارف، وحاولوا سرقة كيس بمبلغ 100 مليون سنتيم.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، أثناء محاولة الملثمين هروبهم على متن دراجة نارية طاردهم مواطنون وأجبروهم على التخلي عن الكيس ولاذو بالفرار.

وكشفت معلومات اولية من محيط الحادثة و شهود عيان فان عدد الملثمين بين اثنين الى ثلاثة اشخاص احدهم ينحدر من نفس القرية.

فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن الجناة.

من جهة اخرى فان قرية داغوسة نفتقد الى اي مركز الأمن او الدرك مما ادى تفشي الاعتداءات