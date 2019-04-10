الطارف: سمسار يرمي قناطير من البطاطا بوادي سيبوس بلدية شيحاني!

رمى أحد الفلاحين أو السماسرة بولاية الطارف كمية معتبرة من البطاطا، بعيدا عن أنظار المواطنين والمستهلكين لتفادي الفضيحة.

وقال أحد أعضاء المنظمة، حسب منشور له على الفايسبوك بأن جرارا محملا بالبطاطا، أفرغ حمولته بواد سيبوس في ولاية الطارف.

ورمى الجرار كمية البطاطا التي تقدر بالقناطير، في واد سيبوس بالطريق الرابط بين بلدية شيحاني وقرية سيدي جميل، ولاية الطارف.

حيث أشار ذات المصدر بأن هذه الكمية من البطاطا كانت مخزنة بأحد المستودعات في الولاية، مستغربا مثل هذه التصرفات.

خاصة وأن أسعار البطاطا ملتهبة والجزائر على أبواب شهر رمضان.