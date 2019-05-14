الطارف : شاب يحاول إحراق نفسه وسط بلدية بن مهيدي

أقدم شاب في 38 من العمر متزوج حديثا اليوم بالطارف على محاولة احراق نفسه وسط بلدية بن مهيدي بالقرب من مركزامن الدائرة.

حيث سكب على جسده البنزين ثم أشعل جسده أين أصيب بحروق متفاوتة الخطورة وكاد ان يلقى حتفه.

لولا تدخل المارة الذين ساعدوه على اطفاء النار باستعمال ملابسهم وحسب شهود عيان يكون الشخص مريضا نفسيا.

ويصرح بأنه مسحور وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية وتم نقله على جناح السرعة الى استعجالات المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة.

فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا في سبب اقدام الشخص على محاولة الانتحار في مثل هذا التوقيت تحديدا قبل مدة قصيرة من الامساك.

علما انه ينحدر من ولاية سكيكدة ومقيم ببن مهيدي.