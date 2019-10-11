الطارف : شرطة البسباس تعيد قاصر إلى بيتها العائلي بعد 15 يوم من إختفائها

تمكن مصالح امن البسباس بالطارف من إعادة قاصرتبلغ 15 سنة إلى بيتها العائلي بعد إختفائها مدة 15 يوم في ظروف غامضة.

وحسب مصادر النهار اونلاين تم العثور على القاصر المفقودة بالقرب من جامعة البوني من قبل مصالح الشرطة.

ليتم إتخاذ الإجراءات في عرضها على الطب الشرعي أين ثبت عدم تعرضها الى اي مكروه.

هذا وقد كانت عائلة الطفلة قد تقدمت ببلاغ رسمي امام فرقة الدرك الوطني بالبسباس كون العائلة تقطن بقرية عين الطويلة.

أين باشرت الشروع في البحث الى غاية العثور عليها اليوم و تسليمها الى عائلتها فيما تبقى اسباب مغادرتها البيت مجهولة