الطارف.. شرطة الحدود بأم الطبول تطيح بشبكة تزوير محررات رسمية

تمكنت اليوم عناصر شرطة الحدود البرية بمركز العبور البري بأم الطبول بالطارف من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص،

ينحدرون من ولايات مختلفة من الشرق الجزائري أعمارهم بين العقد الثاني والثالث من العمر،

هذه العصابة مختصة في التزوير واستعمال المزور، حيث تمت الإطاحة بهم في قضية تقليد أختام محررات رسمية ممثلة في جوازات السفر.

وقائع القضية تعود إلى قيام أحد الأشخاص، والذي كان رفقة شخصان آخران بإجراءات الدخول الى التراب الوطني بصورة عادية،

وأثناء قيام عناصر شرطة الحدود بتفحص جواز سفر أحدهم تبين أنّه يحوز على ختم خروج خاص بمركز العبور أم الطبول،

ومسجل بتاريخ معين وبعد تفحص الحركة الحدودية لهذا الأخير على مستوى نظام البحث والتحري للشرطة الجزائرية (السيربال)،

تبين أنها غير مسجلة وعليه اشتبه في وضعيته بخصوص الحركة الحدودية ليتم فحص مرة أخرى ختم الخروج الموضوع على سفر المعني بواسطة جهاز DOCUBOX،

ومقارنته مع النموذج الأصلي ليتأكد بذلك أنه مقلد ومزور كما تبين من خلال التحقيق أن مرافقاه وسطاء في عملية التزوير وتقليد أختام على محررات رسمية جوازات سفر،

وعليه تم تسليم أطراف القضية إلى امن دائرة القالة لاستكمال التحقيق والإجراءات وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القالة،

حيث صدر في حق رئيس العصابة أمر إيداع واستفاد الآخران من رقابة قضائية.