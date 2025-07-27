الطارف: شل شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، مؤخرًا، من شل نشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية والأجنبية مع طرحها للتداول، وتوقيف شخصين من عناصرها.

ونفذت العملية، عقب كشف النشاط الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية المنظمة. المختصة في تزوير الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج.

أين أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 5000 يورو وآخر بالعملة الوطنية قدره 15000دج مزورين. ومعدات وتجهيزات كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار بـ”الطارف”.