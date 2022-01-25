الطارف: ظهور سمكة الارنب السامة بسواحل القالة

حذرت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية الطارف ظهور سمكة الارنب السامة التي ظهرت بسواحل القالة.

وحسب ذات المصالح ظهورسمكة الارنب السامة تم العثور عليها عملية صيد بحري لسفينة صيد اليوم المواقف لـ 24/01/2022. ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة منها التحسيس والتعريف بخطورتها على صحة المستهلك.

وهذا بغرض تفاديها وتم تسليم البعض منها إلى ملحقة CNRDPA بالقالة لتحديد الموصفات العلمية لهذه السمكة.

وعليه قامت مديرية الصيد البحري لولاية الطارف بالطارف اصحاب السفن الصيد على التبليغ عند اصطياد هذا النوع من الأسماك الخطير، الدي يؤثر على صحة المستهلك. وذلك في إطار المحافظة على صحة مستهلكي الاسماك.