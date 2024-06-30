الطارف: عام حبسا لسائق مرسيدس قام بمناورات خطيرة

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الطارف، بتاريخ 26 جوان الجاري، قرارا بعقاب شخص قام بمناورات خطيرة بالطريق الوطني رقم 44، بعام حبس نافذ و50.000 دج غرامة نافذة.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه تم رصد مقطع فيديو بتاريخ 2024/05/05 من طرف خلية اليقظة المرورية المركز الإعلام وتنسيق المرور عبر موقع “التيك توك ” يظهر فيه شخص يقوم بمناورات خطيرة على متن مركبة نوع مرسيدس.

وتم رصد المتهم، بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين أم الطبول ومدينة القالة، حيث قام بمناورات يعرض فيها حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.

وعليه، أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الطارف بتاريخ 2024/06/26 قرارا بعقاب المتهم بعام حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة، حسب ذات البيان.