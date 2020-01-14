الطارف: عام حبسا نافذ لمدير الخدمات الجامعية و8 أشهر لمدراء 4 إقامات جامعية

أدانت اليوم محكمة الطارف مدير الخدمات الجامعية الحالي بالطارف مقداد حراوبية إبن أخ الوزير السابق التعليم العالي بعام حبس نافذ.

المتهم توبع عن قضية استغلال الوظيفة بغرض منح إمتيازات غير مبررة والتواطئ والمشاركة في هذه الإمتيازات.

كما تم متابعته عن تهمة إختلاس أموال عمومية وإستغلال الوظيفة للحصول على امتيازات.

وللاشارة فان أبواب التحقيق في هذه القضايا جاء اثر بلاغات عن التجاوزات التي ارتكبها مسؤولو الخدمات الجامعية.

اين أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في شهر أوت من سنة 2018 لتتخذ المصالح الأمنية الإجراءات اللازمة داخل القطاع وتحول بعدها الى هيئة المحكمة.

وعقب عرض المتهمين الاربعة يوم الثلاثاء المنصرم اين تم الاستماع الى جميع الاطراف.

ليتم نطق الحكم أمس بمحكمة الطارف والقاضي بسنة سجن نافذة في حق المدير الولائي للخدمات الجامعية.

وتم الحكم بـ 8 أشهر لكل من مدير الاقامة الجامعية 1000 سرير ذكور الذي كان يشغل المنصب سنة2014 .

وكذا نفس الحكم للمدير الحالي لذات الاقامة و8اشهر نافذة لمدير الاقامة الجامعية 500سرير، وللاشارة فان هذا الحكم ابتدائي قابل للاستئناف