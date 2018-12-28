الطارف.. علبة سجائر توقع بعصابة تزوير العملة في بريحان

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بريحان، من توقيف عصابة تزوير العملة الوطنية، التي تتكون من ثلاثة اشخاص كانوا على متن سيارة خاصة.

اين كانوا في عملية استبدال العملة المزورة بالعملة الحقيقية وتم اكتشاف امرهم اثر نزول احدهم بوسط مدينة بريحان، لشراء علبة سجائر من محل تجاري.

وسلم لصاحبه ورقة من فئة الف دينار جزائري و بعد خروجه من المحل تبين ان الورقة النقدية مزورة.

الامر الذي جعل من صاحب المحل المسمى “ب.م” 56 سنة يتوجه الى مقر فرقة الدرك الوطني و يقدم بلاغا بالجريمة.

اين تحركت عناصر الفرقة واقامت حاجزا امنيا وأوقفت السيارة المشتبه فيها والتي كان على متنها ثلاثة اشخاص هم “ن.ح.د” 29 سنة صاحب السيارة و “م.ع” 26 سنة و “ز.ص” 31 سنة.

واثناء تفتيش السيارة بدقة عثر على مبلغ 5 الاف دينار جزائري من فئة الف دينار مزورة كانت مخبأة بأحكام تحت المقعد الخلفي لمرافق السائق.

ليصبح المبلغ الإجمالي 6 الاف دينار جزائري مزورة، واقتيد افراد المجموعة الى مقر الفرقة للتحقيق معهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف.

الذي اصدر في حق احدهم امرا بإيداعه الحبس المؤقت فيما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية و اطلق سراح الثالث.