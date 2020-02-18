الطارف.. عمليات مداهمة لأوكار الجريمة تُفضي توقيف 7 أشخاص من بينهم مسبوق

أسفرت عمليات مداهمة وشرطية، قامت بها مصالح أمن الطارف، على مستوى أحياء الشط، عن توقيف 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات.

وقال بيان لمصالح أمن ولاية الطارف، أنّ فرقة الأمن الخارجي، تمكنت بالشط بولاية الطارف، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، من توقيف 7 أشخاص، في قضايا إجرام.

وأوضح البيان، أنّ المشتبه بهم تم ضبطهم متلبسين، في قضايا بخصوص حيازة المخدرات و حمل أسلحة بيضاء محظورة.

وأشار ذات البيان، إلى أنّ أحد الموقوفين مسبوق، صادر في حقه حكم قضائي نهائي بعام حبس نافذة.

وقد حول الموقوفين أمام العدالة، حيث صدر في حق 6 منهم أحكام قضائية تقضي بإدانتهم بعام حبس نافذة وغرامة مالية، فيما تم إيداع الشخص الموقوف محل القرار النهائي بالحبس،