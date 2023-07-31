الطارف.. غلق شاطئ البطاح لهذا السبب

أصدر والي ولاية الطارف قرارا يقضي بالغلق المؤقت لشاطئ البطاح ببلدية بن مهيدي ومنع المصطافين من إرتياده حفاظا على الصحة العمومية، حيث يسري مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ إمضائه .

وجاء هذا القرار الموقع من قبل والي الطارف بسبب تلوث مياه الشاطئ.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإنه لا يمكن فتح الشاطئ المشار إليه إلا بقرار ولائي يقضي بذلك.

وأوضح المصدر نفسه، بأن كل مخالف لأحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

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