الطارف: مجهولون يقتلون شاباً بالزيتونة

اهتز قبل قليل سكان مشتة عين نشمة والنوازي ببلدية الزيتونة الحدودية في الطارف، على وقع جريمة شنعاء. راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، بعد أن عثر عليه جثة هامدة يسبح في بركة من دمائه، وعليه آثار إصابات بآلة حادة.

حيث تم إخطار الجهات الأمنية المختصة التي سارعت إلى عين المكان، واتخذت كافة الإجراءات. قبل تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطارف.

و تجدر الإشارة إلى أن الشاب الضحية من بين شباب منطقة النوازي ويتمتع بسمعة حسنة ومن عائلة تحظى باحترام الجميع.

هذا وتبقى التحقيقات الأمنية كفيلة بالوصول إلى الأسباب الحقيقية لهده الجريمة التي اهتز على وقعها سكان المنطقة الهادئة الزيتونة.