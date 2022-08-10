الطارف: مدير الصيد البحري يكشف سبب نفوق الأسماك ببريحان

كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف عمار زواوي العايش، بأن ظاهرة نفوق الأسماك ببحيرة بن سالم ببلدية بريحان جد طبيعية نظرا للظروف المناخية الحارة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد أكد مدير الصيد البحري أن الظروف المناخية تسببت في انخفاض نسبة الأوكسجين المنحل في الماء. حيث أثرت على جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة وعلى رأسها سمك الشبوط.

كما تنقلت صبيحة اليوم الأربعاء إلى عين المكان اللجنة المكلفة للوقاية من خطر نفوق الأسماك والتي يترأسها الأمين العام للولاية. والمشكلة من قطاعات الصيد البحري وتربية المائيات، البيئة، الموارد المائية. بالإضافة كذلك إلى الفلاحة ومفتشية البيطرة.

كما تنقل أعضاء اللجنة رفقة مصالح بلدية بريحان للتخلص من الأسماك الميتة والمقدر وزنها بين 1500 و 2000 كلغ من صنف الشبوط ومن مختلف الأحجام. حيث اعتبر مدير الصيد البحري وتربية المائيات أن ضياع هذه الكمية بمثابة خسارة فادحة في المنتوج السمكي وللقطاع بحد ذاته.

وأضاف ذات المتحدث، أن الكمية النافقة من الأسماك لم تستزرع من طرف مصالحه. نظرا لانعدام التعريف والتصنيف الخاص ببحيرة بن سالم بمنطقة تفيفيحة ببلدية بريحان. وربما يعود تواجدها إلى حركة المياه شتاء بسبب الفيضانات مما يسمح بتنقل الأسماك من مكان لآخر عبر المجاري المائية. مؤكدا سعي القطاع إلى إيجاد الإطار القانوني لاستغلال هذا المسطح المائي عن طريق الإمتياز مستقبلا. من أجل ضمان حماية الموقع الطبيعي. وكذا حماية المستغل وتسويق المنتوج وفقا للشروط الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة نفوق أسماك بحيرة بن سالم ببلدية بريحان المسجلة لأول مرة تم اكتشافها أول أمس الإثنين. نظرا لوقوعها غربي الطريق الوطني رقم 84 أ الرابط بين مدينتي القالة وعنابة. والمؤدي إلى جميع شواطئ ولاية الطارف حيث يشهد حركة مرورية كبيرة بمناسبة موسم الإصطياف.

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