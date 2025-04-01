الطارف: مصالح أمن تضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة عيد الفطر

سطرت مصالح أمن ولاية الطارف مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يهدف هذا المخطط لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته.

ويشمل عدة مهام تسند للمصالح العملياتية بالميدان من خلال وضع تشكيلات أمنية ميدانية تتمثل في دوريات راكبة وأخرى راجلة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين أيام العيد كالمساجد والمقابر محطات نقل المسافرين. وكذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا للعائلات بمناسبة العيد.

مع ضمان الإنسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.