الطارف.. مصالح الأمن تفكك شبكة موالية لتنظيم رشاد الإرهابي

فككت مصالح الأمن بولاية الطارف شبكة موالية للتنظيم الإرهابي “رشاد” و تتكون من تسعة أشخاص تم توقيفهم كلهم، أفراد الشبكة الموقوفون تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية بالذرعان

وحسب بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة الذرعان بالطارف فإن التحقيقات انطللقت بعد ورود معلومات لمصالح الضبطية القضائية تفيد بتلقي أحد أفراد الشبكة اموالا من طرف أشخاص يتم العمل على تحديد هوياتهم.

وبينت التحقيقات أن الشبكة مكونة من 9 عناصر يشكلون جماعة اجرامية تتواصل مع أشخاص يتواجدون خارج التراب الوطني ينتمون للتنظيم الإرهابي

من جهته وكيل الجمهورية أحال ملف الموقوفين التسعة إلى قاضي التحقيق، الموقوفون وُجهت لهم تهم المؤامرة للقضاء على نظام الحكم أو تغييره بطريقة غير دستورية، كما وجهت لهم أيضا تمهة المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض والإشادة

كما توبع أفراد الشبكة أيضا بتهمة القيام بأعمال دعائية من أجل ارتكاب جرائم تمييز والكراهية والتجمهر غير المسح وإهانة هيئة نظامية، قاضي التحقيق أمر بإيداع أربعة متهمين من أفراد الشبكة الحبس المؤقت، كما أمر بوضع إثنين من أفراد الشبكة تحت الرقابة القضائية

وأمر قاضي التحقيق بوضع ثلاثة متهمين آخرين في حالة إفراج.