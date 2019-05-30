الطارف : مقتل مبحوث عنه من طرف عناصر الدرك ببلدية بن مهيدي

اهتزت بلدية بن مهيدي قبل دقائق من اذان المغرب اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها المدعو لعزايزية طارق 24 سنة.

وحسب المعلومات الوثيقة فان عناصر فرقة الدرك الوطني قاموا بعملية مداهمة قبل الافطار للمكان الذي يختبا فيه الضحية عبارة عن مستودع للابقار بقرية سيدي مبارك.

أين حاول الفرار من عناصر الدرك و عند محاصرته اخرج سلاحا ابيضا وحاول الاعتداء على عناصر الدرك واصاب بعضهم بجروح .

حيث إضطر احد الدركيين إلى إطلاق الرصاص الحي على الضحية الذي بقي يسبح في دمائه.

لينقل مباشرة من طرف اشخاص الى استعجالات المستشفى الجامعي بعنابة و يلفظ انفاسه الاخيرة