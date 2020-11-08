الطارف.. وضع 4 أفواج للتلاميذ في الحجر الصحي بسبب كورونا

تم وضع 4 أفواج للتلاميد في الحجر الصحي المنزلي، بعد الاشتباه في إصابة 4 أساتذة بفيروس كورونا في الطارف.

ويتعلق الأمر بكل من متوسطة هواري بومدين ببلدية الشط، وابتدائية جفال عبد المجيد ببلدية القالة، وابتدائية بن طراد بأم العقارب ببوثلجة، وابتدائية آيت حمو ببلدية بوثلجة.

وقررت اللجنة الولائية لمتابعة فيروس كورونا بالولاية، غلق بعض الأفواج التربوية بهذه المؤسسات التربوية، بعد الزيارة الميدانية للفرق الطبية لمصلحة الوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بكل من القالة، والدرعان والطارف.