الطارف.. وفاة امرأة و إصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالقريعات
بقلم هشام قاسمي
تدخلت عشية اليوم في حدود الساعة السابعة و النصف ، عناصر الحماية المدنية لوحدة القطاع ببريحان مدعمة بوحدة بن مهيدي لأجل حادث مرور خطير .
الحادث تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 84أ المقطع الرابط بين بريحان والسبعة المكان المسمى القريعات.
خلف الحادث 5 ضحايا 4 جرحى و ضحية متوفية في عين المكان من جنس انثى
فيما تم نقل الجرحى على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البسباس ، من قبل عناصر الحماية المدنية.
من جهتها المصالح الامنية المختصة إقليميا، وعقب سماعها بالحادثة ، سارعت إلى عين المكان و فتحت تحقيق أمني معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية له.
