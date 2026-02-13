الطارف.. وفاة امرأة و إصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالقريعات 

تدخلت عشية اليوم في حدود الساعة السابعة و النصف ، عناصر الحماية المدنية لوحدة القطاع ببريحان مدعمة بوحدة بن مهيدي لأجل حادث مرور خطير .

الحادث تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 84أ المقطع الرابط بين بريحان والسبعة المكان المسمى القريعات.

خلف الحادث 5 ضحايا 4 جرحى و ضحية متوفية في عين المكان من جنس انثى

فيما تم نقل الجرحى على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البسباس ، من قبل عناصر الحماية المدنية.

من جهتها المصالح الامنية المختصة إقليميا، وعقب سماعها بالحادثة ، سارعت إلى عين المكان و فتحت تحقيق أمني معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية له.