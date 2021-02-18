الطارف: وفاة ثلاثيني بطعنات آلة حادة بمنطقة داغوسة

إهتز سكان منطقة داغوسة بولاية الطارف، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره.

وتوفي الشاب بعد تلقيه طعنات بآلة حادة على مستوى الصدر والعين، ليتم تحويل جثثه على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

و حسب مصادر “النهار اونلاين”، فان الجريمة وقعت أمس، بعد أن وقعت ملاسنات بين الجاني والضحية، لأسباب تبقى مجهولة.

وتطور الشجار إلى حد الإستعانة بالأسلحة البيضاء، أين أشهر الجاني سلاح أبيض محظور، ووجّه للضحية عدة طعنات على مستوى الصدر و العين.

وقد سقط الضحية جثّة هامدة تسبح في بركة من دمائها، ليفر الجاني إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم القبض عليه.

من جهتها قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق من أجل معرفة الأسباب والدوافع الحقيقية، لهده الجريمة.