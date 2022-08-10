الطارف: وفاة شابة وإنقاذ 8 أشخاص بعد إنقلاب زورق نزهة بشاطئ ميسيدا بالقالة

لقيت شابة تبلغ من العمر 19 سنة حتفها فيما أصيب 7 أخرين في انقلاب زورق للنزهة بشاطى ميسيدا بالقالة.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية للوحدة البحرية بالقالة في الطارف، في حدود الساعة الرابعة مساءً من انقاذ 9 اشخاص بعد انقلاب زورقهم للنزهة بشاطى ميسيدا بالقالة.

كما أسفر الحادث عن وفاة شابة تبلغ من العمر 19 سنة تنحدر من باتنة على مستوى مستشفى القالة كانت ضمن الاشخاص الدين تم انقاذهم.

وحسب مصادرالنها اونلاين فإن الأشخاص الذين تم انقاذهم من عائلات مخيمة بالقالة تابعين لاحدى المؤسسات الاقتصادية لولايات باتنة بشار وسطيف.