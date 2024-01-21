الطارف: وفاة شخصين إختناقا بالغاز في الشط

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في وفاة شخصين إختناقا ببلدية الشط ولاية الطارف.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببن مهيدي في ولاية الطارف. من أجل نقل شخصين متوفيين داخل منزل بحي بوثلجي صالح التابع إداريا لبلدية الشط. وذلك نتيجة تسممهما بغاز أحادي اوكسيد الكربون المنبعث من موقد.

الشخصين يبلغان من العمر 35 سنة تم تحويلهما من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليما، و عقب سماعها بالحادثة سارعت الى عين المكان و قامت بمعاينة أولية. كما فتحت تحقيق أمني لمعرفة حيثيات القضية.