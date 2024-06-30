الطارف.. وفاة طفل غرقا بالمنطقة الصخرية بشاطئ النوارس بالقالة

تدخل، عشية اليوم،على الساعة 14 و25 د حراس الشواطئ للحماية المدنية لإنقاذ طفل يبلغ من العمر16 سنة ينحدر من بلدية العيون بمنطقة صخرية غير محروسة بين شاطئي النوارس والسرنوب ببلدية القالة في حالة حرجة.

ليتم تحويله من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى القالة أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من جهتها المصالح الامنية المختصة ، وعقبها سماعها بالحادثة، تنقلت الى عين المكان وفتحت تحقيق امني لمعرفة ملابسات الحادث.