الطارف: وفاة 8 أشخاص في حادث إحتراق حافلة بين القالة وعنابة

توفي 8 أشخاص اليوم في حادث إحتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 84أ الرابط بين القالة وعنابة بالضبط بقرية المالحة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في إحتراق حافلة وخلف وفاة 8 أشخاص رحمهم الله. وهذا كحصيلة اولية.

كما تطلب ذات المصالح مستعملي الطريق الحيطة والحذر وإن أمكن تجنب السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية. وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة.