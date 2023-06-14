الطارف.. 3 سنوات سجن نافذة لمترشح “باك” وشريكيه 

ادانت محكمة الذرعان بولاية الطارف، اليوم الأربعاء، 3 اشخاص بثلاثة سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم بتاريخ 2023/06/13 مباشرة تحريات اولية حول واقعة تسريب اجوبة مادة اللغة الفرنسية باستعمال جهاز “بلوتوث” من قبل مترشح واحد وشخصين اخرين عن بعد.

ليتم تقديم المدعويين (ح.خ)، (ن.س) و(ب.ه) امام نيابة الجمهورية لدى محكمة العذران، وبعد محاكمتهم تم ادانتهم ومعاقبتهم بثلاثة سنوات نافذة وغرامة 100.000 دج غرامة نافذة.