الطارف.. 3 سنوات حبسا نافذا لشقيقة مترشحة “للبيام” 

قضت محكمة الذرعان بالطارف اليوم الأربعاء، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقة مترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط لتورطها في تسريب أجوبة هذا الإمتحان. حسب ما أفاد به بيان لدى للمحكمة ذاتها.

وأوضح نفس المصدر ”عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات تم بتاريخ 2024/06/04 ضبط مترشحة لامتحان شهادة التعليم المتوسط في حالة غش باستعمال هاتف نقال وتواصلها مع شقيقتها البالغة التي كانت تملي عليها الإجابة.”.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 05 جوان 2024 تم تقديم المشتبه فيها البالغة أمام النيابة ومتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب مواضيع و أجوبة إمتحانات التعليم المتوسط. يضيف البيان.

وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتها و عقابها بثلاث (03) سنوات حبس ن نافذ و 300000دج غرامة مالية نافذة . وفقا لذات المصدر.