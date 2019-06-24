الطارف: 6 أشهر حبس نافذة لبائع الخمور في الوسط الغابي ببوثلجة

تمكنت عناصر الأمن ببوثلجة في الطارف بالإطاحة بشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من مدينة بوثلجة في حالة تلبس وهو بصدد عرض للبيع كمية من المشروبات الكحولية بدون رخصة.

العملية تمت إثر مداهمة فجائية ليلية لأحد الأماكن المشبوهة بمنطقة غابية محاذية لمدينة بوثلجة بذات الولاية.

بدون رخصة اين قدرة الكمية المضبوطة بـ 166 وحدة من انواع مختلفة كانت موضوعة داخل وعاء معبأ بالثلج معدة للبيع ليتم توقيفه مع حجز الكمية المضبوطة انجز ضده ملف قضائي بخصوص بيع مشروبات كحولية بدون رخصة قدم امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف صدر ضده حكم قضائي بـ06 أشهر حبس نافذة