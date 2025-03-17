الطارف: الإطاحة بعصابة سرقة الكوابل النحاسية ببوثلجة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوثلجة في الطارف من وضع حد لنشاط جماعة اجرامية تنشط في مجال سرقة الكوابل النحاسية عبر اقليم بلدية بوثلجة.

العملية جاءت بعد تلقي مركز العمليات مكالمة هاتفية مفادها قيام اشخاص بعملية الحفر على اسلاك الخاصة بالانارة العمومية بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين بلدية الطارف وبوثلجة بالضبط بمنطقة الخنڤة.

على اثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان اين لفت انتباه عناصر الدورية بوجود سيارة متوقفة بجانب اللطريق والتي تبعد عن مكان السرقة حوالي 30 متر. اين لاذو بالفرار بعد مشاهدتهم لافراد الدورية.

ليتم توقيف المشتبه فيه الاول الذي كان على متن سيارة نوع ايبيزا سيات.

وبعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على رفش، مباشرة تم تمشيط المكان ليتم العثور على 3 كوابل نحاسية خاصة بالانارة العمومية مقطوعة حديثا. بالاضافة الى مختلف الادوات المستعملة في السرقة.

مواصلة للتحقيق وبواسطة اذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم وتوقيفهم في ما لايزال شخص في حالة فرار.العملية اسفرت عن:

توقيف 3 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 30و 36 سنة، وحجز سيارة سيات ايبزا. مع استرجاع 40 متر كابل نحاسي و 15كلغ من النحاس المسروق. وكذا حجز ادوات المستعملة في السرقة. المتمثلة في رفش، مقص من الحجم الكبير، كماشة ومعول.

وتم إنجاز ملف قضائي وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.