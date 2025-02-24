الطارف.. توقيف شخص وحجز قرابة 2 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي

مواصلةً لجهود المصالح العملياتية الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أشكالها، خاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع وتهريب المواد المحظورة والحساسة، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشط، التابعة لأمن ولاية الطارف، من الإطاحة بشخص ينشط في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة وتهريب المواد المحظورة والحساسة، ويبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من ولاية تيبازة.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط:

1,5 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف). عن قضية حيازة مادة محظورة وحساسة (مادة الزئبق الأبيض الفضي) دون وثائق مثبتة. لغرض الاتجار والسمسرة في مواد خطيرة وسامة.