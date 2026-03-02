الطارف.. توقيف شخص وحجز قرابة 2 كلغ من المرجان

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول - القالة، بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنصرم،من توقيف شخص، في العقد الثالث من العمر، ينشط في استخراج المرجان الخام والاتجار غير المشروع به.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، أسفرت هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع 1 كيلوغرام و600 غرام من المرجان الأحمر الخام.

كما تم حجز معدات وتجهيزات حساسة تستعمل في استخراج المرجان بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، عن قضية حيازة واستخراج المرجان الخام دون رخصة. حيازة معدات مخصصة للاستغلال غير المشروع لثروات البحر.