الطارف.. توقيف 5 سائقين قاموا بتعديلات على خزانات الوقود دون رخصة

نظمت مصالح أمن ولاية الطارف، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، بحر الأسبوع الجاري، مداهمةً وخرجةً ميدانية مشتركة استهدفت البلديات والمناطق الحدودية لولاية الطارف.

وأفضت العملية إلى توقيف 5 مركبات سياحية مهيَّأة لتهريب مادة البنزين، إذ قام أصحابها بإدخال تعديلات على خزانات الوقود دون رخصة، مع توقيف سائقي المركبات. مع حجز كمية من الوقود والمواد الاستهلاكية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعنيين، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا.