الطارف: حجز قرابة 2000 وحدة من المواد التبغيّة وتوقيف مهرّب

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. من الإطاحة بشخص في العِقد الرابع من العمر، ينشط ضمن شبكة مختصة بتهريب مواد تبغيّة أجنبية.

العملية أسفرت عن ضبط وحجز 19.652 وحدة من المواد التبغية. إضافةً إلى مركبة سياحية مستعملة في عمليات التهريب.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، عن قضية التهريب في إطار جماعة اجرامية عابرة للحدود باستعمال وسيلة نقل. حيازة ونقل بضاعة مرتفعة الرّسم داخل النطاق الجمركي دون وثائق ثبوتية ودون رخصة.