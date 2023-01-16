الطاسيلي للطيران.. إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء التذاكر

أطلقت، اليوم الاثنين، شركة الطيران الطاسيلي، عملية الدفع الالكتروني المتعلقة باقتناء التذاكر من الخارج. وهذا بهدف تسهيل الخدمات التجارية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج الراغبة في استغلال أسطول الطاسيلي.

كما أوضح، مدير الاتصال بشركة الطيران الطاسيلي، للنهار، أن “النظام الجديد متوفر بالشراكة مع “iata pay” الجمعية الدولية للنقل الجوي”. في حين، “يمكن للزبائن الولوج إلى موقعها الالكتروني للحجز ثم القيام بالدفع مباشرة عبر الموقع”. مشيرا إلى أن “الزبون يقوم بتحويل قيمة التذكرة من الرصيد البنكي مباشرة”.

وفي نفس السياق، أفاد كريم بحار، أن الخدمة ستوفر عناء التنقل نحو نقاط البيع باعتماد خدمة “انقر وسافر”. بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني لتفادي الوقوف في الطوابير الانتظار على مستوى المطارات.

وأوضح المدير العام لشركة الطاسيلي للطيران أوريحان عبد الصمد، سابقا، أن ترقية النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية الحديثة من بين الرهانات التي رفعها رئيس الجمهورية لأنها تشكل شرطا أساسيا لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بعصرنة الخدمات الموجهة للزبائن، كشف المتحدث أن شركة طيران الطاسيلي انتهجت سياسة الرقمنة لمواكبة تحديات تطور الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في قطاع النقل الجوي لفائدة المسافرين، وذلك عن طريق توفير كل الوسائل والمنشآت الرقمية كنظام الحجز الالكتروني عبر موقع الشركة، نظام الدفع الالكتروني بالتراب الوطني لكل الرحلات الداخلية والدولية باستعمال CIB البطاقة الذهبية وبطاقة، نظام التسجيل الالكتروني وسحب بطاقة الركوب عن بعد داخل التراب الوطني وخارجه.

كما أوضحت طيران الطاسيلي، أنها قامت ببعض التعديلات على بعض الرحلات. في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس 2023. والمتعلقة بالخط الجوي الدولي المنتظم الرابط بين الجزائر العاصمة وباريس شارل ديغول.

و أوضحت طيران الطاسيلي، أن الشركة قامت ببعض التعديلات. على بعض الرحلات في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس 2023. على أن يتم تعزير هذه الرحلات في الفترة الصيفية للجمعية الدولية للنقل الجوي. و الممتدة من 27 مارس إلى غاية 28 أكتوبر من السنة القادمة.