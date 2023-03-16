الطاسيلي للطيران.. هذه أسعار الرحلات إلى نانت وستراسبورغ

أطلق طيران الطاسيلي، خلال الساعات المنقضية، أسعار الرحلات إلى عدة وجهات، على غرار نانت، ستراسبورغ.

كما أشارت طيران الطاسيلي، في منشوراتها عبر صفحتها الرسمية فايسبوك، إلى أن أسعار رحلات الجزائر-نانت الفرنسية ستكون بداية من 27655 دينار. وبالعملة الصعبة 196 أورو. وهذا كل الأحد والجمعة.

أما الرحلات من الجزائر إلى ستراسبورغ، فحددت قيمة التذكرة بداية من 26527 دينار أي 180 أورو. وهذا كل يوم الاثنين والخميس. فيما يبدأ سعر تذكرة قسنطينة ستراسبورغ ذهابا وإيابا من 26487 دينار أي 203 أورو كل يوم السبت. في حين، تبلغ سعر تذكرة وهران ستراسبورغ بداية من 34500 دينار أي 234 أورو، كل يوم الخميس بداية من 15 جوان.

وافادت، الطاسيلي للطيران، أن وزن الأمتعة المسموح به، لا يتجاوز 30 كلغ في مستودع الطائرة، و10 كلغ يمكن للمسافر حملها في يده.

اقتناء التذاكر إلكترونيا

وأطلقت، جانفي الماضي شركة الطيران الطاسيلي، عملية الدفع الالكتروني المتعلقة باقتناء التذاكر من الخارج. وهذا بهدف تسهيل الخدمات التجارية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج الراغبة في استغلال أسطول الطاسيلي.

كما أوضح، مدير الاتصال بشركة الطيران الطاسيلي، للنهار، أن “النظام الجديد متوفر بالشراكة مع “iata pay” الجمعية الدولية للنقل الجوي”. في حين، “يمكن للزبائن الولوج إلى موقعها الالكتروني للحجز ثم القيام بالدفع مباشرة عبر الموقع”. مشيرا إلى أن “الزبون يقوم بتحويل قيمة التذكرة من الرصيد البنكي مباشرة”.

وفي نفس السياق، أفاد كريم بحار، أن الخدمة ستوفر عناء التنقل نحو نقاط البيع باعتماد خدمة “انقر وسافر”. بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني لتفادي الوقوف في الطوابير الانتظار على مستوى المطارات.