الطاقات المتجددة: بلوغ إنتاج حوالي 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025

ستسمح الاستثمارات المحققة وتلك الموجودة قيد الإنجاز في مجال الطاقات المتجددة ببلوغ إنتاج حوالي 4 جيغا وات. قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025. حسب ما عُلم لدى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وفي تصريح خص به “وأج”، أكد مدير الفعالية الطاقوية على مستوى المحافظة، مراد إسياخم، أن هدف إنتاج 4 جيغا وات سيتم بلوغه قبل نهاية سنة 2024 أو مطلع 2025.

وخلال مشاركته في الملتقى الوطني حول “ترقية الطاقات المتجددة كاستراتيجية لضمان الأمن الطاقوي في القانون الجزائري” بتيزي وزو. ذكر إسياخم أن الجزائر وضعت استراتيجية انتقال طاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. بهدف تحقيق إنتاج 15 جيغا وات بحلول سنة 2035 بفضل منشآت الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المنشآت المختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة التي تم إنجازها تنتج حاليا أكثر من 600 ميغا وات. مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية، تم نهاية سنة 2023 إطلاق مشروعي “2000 ميغا وات” و “سولار 1000 ميغا وات”.

كما أكد إسياخم أن “محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أجرت تقييما لحصيلتها الخاصة بسنة 2024. وقد لاحظنا أن حظيرة الإنتاج في الجزائر الخاصة بالطاقة المتجددة تفوق 600 ميغا وات. واعتمادا على المشاريع التي يتم إطلاقها (3 جيغا وات) قبل نهاية سنة 2024 ومطلع سنة 2025 سنحصل على منشأة بطاقة إنتاج تقارب 4 جيغا وات”.