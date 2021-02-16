الطاقات المتجددة.. تحالف 5 متعاملين لتطوير مشاريع مشتركة

وقع 5 متعاملين في قطاع الطاقات المتجددة على بروتوكول اتفاق لتطوير مشترك لمشاريع الطاقة الشمسية في الجزائر.

وحسب بيان لنادي “إينرجيا”، فإن الأمر يتعلق بشركات “زرغون غروب” و”أس.بي.أس” و”ميلتاك” و”أوزغون” و”نيرتا سولار الجزائر”.

ويمثل هؤلاء المتعاملين حسب البيان، كافة سلسلة قيم مشروع الكهروضوئية والهندسة وتوريد العتاد اللازم “الألواح، الهياكل الحاملة”، المتوفرة محليا ودوليا.

وأشار البيان، إلى أن هذه الشركات ذات المهن المتكاملة، “تحوز على الخبرة الضرورية لبناء محطة شمسية”.

ويكرس بروتوكول الاتفاق “مسعى مشترك يهدف إلى إبراز الإمكانيات الصناعية والهندسية التي تزخر بها بلادنا من جهة.

ومن جهة أخرى، الاستجابة للتوجيهات الواضحة الصادرة عن السلطات العمومية من حيث الانتقال والأمن الطاقويين.

وصرح الرئيس المدير العام لشركة “نيرتا سولار الجزائر”، عبد الكريم زيري أن “المبادرة المدروسة تسمح بخلق تفاعل بين الفاعلين المحليين”.

وتهدف –حسب ذات المتحدث-، إلى التكفل بالمشاريع المستقبلية للحكومة بمجال تطوير القدرات الوطنية”.

ومن جهته، شدد الرئيس المدير العام لشركة “زرغون” المتخصصة في الألواح الشمسية، رحمون زرغون، على فكرة شعبة صناعية.

وقال زرغون، إن من شأن الشعبة إنشاء الملايين من مناصب الشغل للشباب واقتصاد استهلاكنا المحلي للموارد الغازية.

ويعتبر نادي “إينرجيا” مجموعة تفكير مفتوحة للمتعاملين الاقتصاديين والمختصين والجامعيين الراغبين في المشاركة بديناميكية السلطات العمومية والذين يستجيبون للشروط الميدانية.

ودعا أعضاء النادي، منظمات أرباب العمل إلى توحيد أصواتهم لتجسيد هذا المسعى الذي أطلق مشاريع سابقا تجاه البلدان الإفريقية.

مضيفا أن هؤلاء الأعضاء سيزوَّدون بمجلس ومنظمة جديدة،ويبرمجون لقاء لاحقا يوم 25 فيفري الجاري مع مشاركة شخصيات العالم الاقتصادي ومسؤولين سياسيين.