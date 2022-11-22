الطاقة.. الجزائر تتوفر على أكثر من 25000 ميغاواط من الكهرباء

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر ستكون موردا آمنا وموثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية.

كما أوضح وزير الطاقة، أن الجزائر تتوفر على إنتاج الكهرباء يزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط. وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط. مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية.

وبالمقابل، أشار عرقاب، إلى أن تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة سيمكن من رفع القدرة إلى 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

كما شدد في سياق ذات صلة، على إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية ةتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية. لأن –يضيف وزير الطاقة- تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والإزدهار. من خلال دورها التكاملي المبني على أمن الامدادات والتصدير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . وحماية البيئة والانتقال الطاقوي بصفة عامة.

في حين، اشار عرقاب، إلى أن التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم تفرض على الجزائر تحديات كبيرة. بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة. والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.

كما حددت الجزائر –يقول الوزير-، من خلال خطة عمل الحكومة، محاور تطوير افتصاد قوي على اسس مستدامة. تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها لاسيما في مجال الطاقة والمناجم لخلق فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف. وهذا عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى.