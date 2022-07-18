الطاقة: عرقاب يستقبل وفدا من شركة “فاغ” البرازيلية.. وهذه أهم النقاط

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وفدا من الشركة البرازيلية “فاغ” WEG. حيث تحادث معه حول تطوير استثمارات هذه الشركة العالمية لتصنيع المعدات الكهربائية والكهروتقنية في الجزائر.

كما كان الوفد بقيادة المدير العام التجاري وعضو المجلس التنفيذي للشركة، جوليو سيزار راميراس. حيث حضر اللقاء سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين “فاغ” والشركتين الوطنيتين “سوناطراك” و”سونلغاز” وآفاق تعزيزها. لاسيما في مجالات المعدات الكهربائية والهندسة والتصنيع المحلي للمعدات. كما بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار، ولا سيما تواجد “فاغ” في الجزائر، حسب البيان.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على خطوط التعاون الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى شراكة رابحة مع نقل المعرفة والخبرة. لاسيما وأن قطاع الطاقة والمناجم يوفر فرصا كبيرة للشراكة والاستثمار.

كما أشار عرقاب إلى أن الأطراف ستعمل معا لتحديد المشاريع الملموسة وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق. من أجل ضمان تحقيق هذه الانجازات في أقرب الآجال.

ومن جانبه، أعرب راميراس عن اهتمام “فاغ” بتعزيز التعاون وتطوير الاستثمار في الجزائر. من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين، يضيف نفس المصدر.