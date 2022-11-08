الطاقة.. هذا ما تم إقراره لتوفير الغاز والوقود في برج باجي مختار

أكد، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أهمية مشروع تحويل محطة البروبان الموجودة في تمنراست إلى برج باجي مختار. وكذا وضع شبكة لتوفير الغاز عبر الولاية.

كما ذكّر وزير الطاقة، ببرنامج شركة نفطال الرامي لإنجاز “أكبر خزان للوقود في ولايات الجنوب الكبير”. مما “سيسمح بالقضاء نهائيا على الخلل في سلسلة النقل لهذه المادة بالولاية”.

علاوة عن ذلك، تطرق الوزير بالمشاريع المتعلقة بقطاع المناجم في الولاية. لافتا إلى أن دائرته الوزارية قامت بدراسة معمقة لمخزون المنطقة في هذا المجال. مما يجعل من الضروري استغلال الفرص المتاحة. لاسيما ما يتعلق بالاستغلال اليدوي للذهب واستغلال الصخور الزينة كالرخام والغرانيت والجبس.

كما أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ببرج باجي مختار، أن البرامج الجارية والمقرر إنجازها في هذه الولاية ستسمح بتوسيع نسبة تغطية الشبكة الكهربائية. وهذا من 62 بالمائة حاليا إلى 98 بالمائة بحلول نهاية 2024.

كما جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار، رافقه فيها الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، عبد القادر شافي، و كذا اطارات من القطاع.

في حين، أوضح الوزير أن مجمع سونلغاز يعمل على انجاز برنامج سمح إلى غاية الآن بتحقيق إنتاج “وافر” للطاقة الكهربائية في هذه الولاية، سيتعزز مستقبلا ليغطي كل ساكنتها.