الطاقم الطبي لشباب قسنطينة يطمئن بخصوص إصابة أدم لعبني

طمأن الطاقم الطبي لنادي شباب قسنطينة جماهير الفريق بخصوص الحالة الصحية للمدافع الشاب أدم لعبني، بعد الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة شبيبة الساورة في الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية.

وسجل لعبني أول ظهور له مع الفريق الأول لـ”السياسي” بعدما منحه الطاقم الفني فرصة المشاركة بداية من الدقيقة 65، مقدماً أداءً مشجعاً أظهر من خلاله إمكانياته الفنية والبدنية.

غير أن فرحة اللاعب الشاب بأول مشاركة له مع الأكابر لم تكتمل، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكاحل إثر احتكاك مع أحد لاعبي شبيبة الساورة، ما اضطره إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأكد الطاقم الطبي لشباب قسنطينة أن الإصابة لا تكتسي أي خطورة، مشيراً إلى أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهو ما بعث الارتياح في أوساط المتتبعين.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز شبيبة الساورة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي سمحت لأبناء بشار بإنهاء الموسم في مركز الوصافة وضمان المشاركة رسمياً في منافسة رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.