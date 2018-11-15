الطاقم الطبي لـ”الخضر” يصدم “براهيمي” :”لازملك عملية..”

كشفت مصادر عليمة لـ”النهار”، بأن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، منح الجزائري، ياسين براهيمي أخبارا صادمة بخصوص الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت ذات المصادر بأن طبيب “الخضر”، أوضح لمتوسط الميدان بأنه مُجبر على الخضوع لعملية جراحية، بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الطاقم الطبي لنجم “بورتو”، بأن العملية ضرورية، كون العلاج الطبيعي، أصبح لايكفي للتخفيف من حدة الآلام التي يشعر بها.

وجاءت هذه الأخبار صادمة لصاحب المُراوغات السحرية، خاصة وأنها جاءت في فترة حرجة، ومع إقتراب الميركاتو الشتوي.

وكان براهيمي، عازما على تغيير الأجواء بداية من جانفي 2019، بعدما رفضت إدارة “بورتو” تمديد عقده الذي ينتهي الصائفة القادمة.