الطاقم الطبي لقسم الأمراض الجلدية بمستشفى محمد لمين دباغين في إضراب مفتوح

أخبار الجزائر
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الطاقم الطبي لقسم الأمراض الجلدية بمستشفى محمد لمين دباغين في إضراب مفتوح
بقلم نسرين محفوف

استنكر الطاقم الطبي في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى محمد لمين دباغين الوضع الكارثي والإدارة الفوضوية التي وصل إليها القسم.

وجاء في البيان “لقد عانى كل منا كأطباء في الخدمة من المضايقات والتهديدات المتكررة، مما أثر على حياتنا اليومية”.

ولكن على الرغم من ذلك حاولنا فتح الحوار ولكن عبثًا، حيث لاحظنا طابع الازدراء وغياب منصة للنقاش.

اتصلنا بالإدارة من خلال تقديم تقارير صريحة للتنديد، ولكن دون نتيجة إيجابية.

وأشار أن الاستهزاء بالكادر الطبي وشبه الطبي وكذلك المرضى يجبرهم على وضع حد لهذه التجاوزات.

وأعلن الطاقم الطبي عن الشروع في حركة إضراب اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ولمدة غير محدودة.

وعبروا عن اقتناعهم بأنه سيتم سماع شكواهم هذه المرة، وأن إساءة استخدام السلطة التي يمارسها رئيس قسمهم ستنتهي.


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